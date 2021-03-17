Бергамо, Италия, , 21:30 — REGNUM 18 марта в Италии будет ежегодно отмечаться день памяти жертв коронавируса, такое решение утвердила комиссия по конституционным вопросам сената страны в среду, 17 марта.

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Именно в этот день в 2020 году армия в Бергамо впервые использовала военную технику для вывоза тел погибших — места в моргах закончились, как и доступный медицинский транспорт.

Участие в памятной церемонии в Бергамо 18 марта 2021 года примет премьер-министр страны Марио Драги.

По данным на 17 марта, в Италии умерли 103 432 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 431 (днем ранее — на 502). Число подтвержденных носителей выросло на 23 059 (днем ранее — на 20 396). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 281 810 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 539 008 человек — на 2893 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 180 085 человек (за день этот показатель вырос на 69 215), что составляет 3,62% населения Италии.