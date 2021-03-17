Москва, , 21:30 — REGNUM Законопроект о возможности отчуждения части территории РФ внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Алексей Куринный, Юрий Синельщиков и Николай Коломейцев, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предлагается внести изменение в федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», в соответствии с которым решать вопросы возможности отчуждения части территории России будет многонациональный народ России на общероссийском референдуме.

Сейчас сокращение территории РФ возможно в соответствии с международным договором в процессе делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами.

Депутаты напомнили, что в 2005 году был ратифицирован международный договор с КНР о российско-китайской государственной границе, в результате чего в процессе демаркации государственной границы Китаю перешло 337 кв. км. территории, ранее принадлежащей Российской Федерации. В 2011 году был ратифицирован международный договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, в соответствии с которым в рамках демаркации Королевству Норвегия отошло более 80 тыс. кв. км. морской территории.

Парламентарии намерены предотвратить подобные случаи.