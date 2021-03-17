Рим, , 21:25 — REGNUM По данным на вечер среды, 17 марта, в Италии умерли 103 432 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 431 (днем ранее — на 502), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 23 059 (днем ранее — на 20 396).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 281 810 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 539 008 человек — на 2893 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 180 085 человек (за день этот показатель вырос на 69 215), что составляет 3,62% населения Италии.