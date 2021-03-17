Москва, , 21:23 — REGNUM Украина пытается создать предлог для военной авантюры в Донбассе и очевидным образом вышла из мер по усилению режима прекращения огня, заявил 17 марта журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередной встречи группы.

Одновременно с этим Украина перебрасывает в Донбасс все новые силы и вооружения, постоянно устраивая обстрелы территории Донецкой и Луганской Народных республик, отметил он.

«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно», — рассказал Грызлов.

«Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня», — подчеркнул Грызлов.

«Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры».

Кроме того, Борис Грызлов отметил, что Народная милиция ДНР и ЛНР лишь изредка отвечают на обстрелы, чтобы не подвергать опасности мирных жителей, прикрываясь которыми украинские каратели размещают свое вооружение.

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