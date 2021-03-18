Приштина, , 23:16 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 18 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 4291 образца в крае выявили 704 носителя коронавируса. Ещё 342 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 79 793 случая заражения коронавирусом. 66 321 пациент уже здоров. 1731 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 736 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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