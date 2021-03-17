Архангельск, , 21:21 — REGNUM Комиссия минлеспрома Архангельской области приняла работы по проведению технической рекультивации участка, на котором планировали строить полигон для московских отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Комиссией установлено, что земельный участок освобожден от ранее расположенных на нём конструкций и объектов, — сообщил заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя Яренского обособленного подразделения минлеспрома Сергей Коржаков. — Всего с участка вывезено 685 железобетонных плит, 295 металлических столбов, три цистерны, четыре контейнера. Разобраны и также вывезены ангар, помещение столовой, хозяйственные постройки, два поста охраны».

Теперь на участке предстоит провести биологический этап рекультивации. В ближайшее время там будут высажены сеянцы.

Как сообщало ИА REGNUM, скандально известный проект «Экотехнопарк «Шиес», против которого выступило население Архангельской области, был закрыт в 2020 году после досрочной отставки губернатора региона.