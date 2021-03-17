Архангельск, 17 марта 2021, 21:21 — REGNUM Комиссия минлеспрома Архангельской области приняла работы по проведению технической рекультивации участка, на котором планировали строить полигон для московских отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Теперь на участке предстоит провести биологический этап рекультивации. В ближайшее время там будут высажены сеянцы.
Как сообщало ИА REGNUM, скандально известный проект «Экотехнопарк «Шиес», против которого выступило население Архангельской области, был закрыт в 2020 году после досрочной отставки губернатора региона.