Скопье, , 12:38 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 марта заявили в эфире македонского телеканала TV 24, что Северная Македония получит 100 800 доз вакцин от AstraZeneca посредством международного механизма COVAX.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Точное время прибытия вакцин от COVID-19 станет известно уже в ближайшие дни.

В министерстве здравоохранения и министерстве обороны Северной Македонии заявляют, что все критерии для получения вакцины удовлетворены и все необходимые платежи были сделаны своевременно.

В рамках системы COVAX Северная Македония подала заявку на получение 833 тыс. доз вакцины.

Напомним, в пятницу, 12 марта, в Евросоюзе заявили, что Северная Македония, в отличие от Албании, не удовлетворяет критериям для получения помощи из фонда солидарности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии вновь выявили свыше тысячи носителей коронавируса