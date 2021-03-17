История вопроса

Пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года разбился после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту самолета находились 63 гражданина Канады, 82 гражданина Ирана, 10 подданных Швеции, четверо граждан Афганистана, три гражданина Германии, трое подданных Великобритании, два гражданина Украины в качестве пассажиров. Также на борту находился экипаж из девяти человек - все граждане Украины. Все находившиеся на борту погибли. Причина крушения самолета устанавливается, черные ящики обнаружены. Первоначально сообщалось о неисправности двигателя, повлекшей за собой пожар на борту. Однако гибель самолета произошла менее чем через час после того, как вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке, в качестве возмездия за убийство американцами генерала КСИР Касема Сулеймани. По неподтвержденным сообщениям, украинский пассажирский самолет мог быть сбит по ошибке иранскими силами ПВО, которые ждали ответного удара со стороны США на ракетное нападение.