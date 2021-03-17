Киев, 17 марта 2021, 21:18 — REGNUM Иранская сторона «цинично пытается скрыть истинные причины уничтожения» украинского авиалайнера, потерпевшего крушение 8 января 2020 года под Тегераном, написал 17 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

«Это не отчёт, это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашёл сил, чтобы признать свою ответственность».
Кулеба

Как сообщало ИА REGNUM, Тегеран ранее представил отчёт, в котором названа причина крушения украинского Boeing: иранская система ПВО выпустила по самолёту две ракеты, потому что произошла ошибка оператора.

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