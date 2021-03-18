Скопье, , 19:53 — REGNUM Поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Северную Македонию за 2020 год сократился на 40%.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в 2020 году приток ПИИ составил 239,8 миллионов евро, в 2019 году — 323,3 миллиона евро.

Самым крупным инвестором в Северную Македонию является Великобритания — 127 млн евро. На втором месте Германия — 56 млн евро. На третьем — Турция — 49 миллионов евро. США стоят лишь на четвертом месте. На них приходится 16 миллионов евро инвестиций.

Наибольший приток ПИИ в Северную Македонию был зарегистрирован в 2018 году — 624 миллиона евро.

Глава экономической палаты Северо-западной Македонии этнический албанец Дрилён Исени заявил, что, помимо пандемии, к спаду притока инвестиций привели частые и поспешные изменения законодательства.

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