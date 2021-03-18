Тирана, 18 марта, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Албанцы оказались на втором месте после марокканцев по числу лиц, получивших гражданство Евросоюза в 2019 году.

Переполненный автобус в албанской столице Тиране. 1992

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 2019 году гражданство одной из стран ЕС получили 42 тысячи албанцев, большая их часть — в Италии. В том же году гражданство ЕС получили 66 800 марокканцев, преимущественно в Испании. Что характерно, на третьем месте оказались британцы — 29 800 человек. Наши соотечественники оказались лишь на 10 месте — их 16 400, что на две тысячи меньше, чем украинцев.

С 2002 года гражданство ЕС получили 473 тысячи албанцев, преимущественно в Италии и Греции. Наибольшее число албанцев переехали в Евросоюз в 2016 году, когда гражданство ЕС получили 67,5 тысяч человек.

Наибольшее число новых граждан приняла Германия — ее гражданство получили 132 тысячи человек, это 20% от общего числа переехавших. Италия оказалась на втором месте — 127 тысяч человек, Франция — на третьем — 109 800. Самая высокая доля натурализации в Евросоюзе в Швеции — на одного коренного жителя страны в 2019 году приходилось семь натурализованных. На втором месте — Румыния — 4,7, на третьем — 4,4.