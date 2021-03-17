Элиста, , 21:14 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, утверждённый 17 марта на посту президента Федерации кикбоксинга России, намерен перезагрузить работу спортивных федераций.

«Все вместе мы приступаем к подготовке преобразований и, объединив усилия с Министерством спорта России и всеми регионами, сможем качественно улучшить ситуацию. Сегодня уже утвердили решение о создании наблюдательного совета, который я в дальнейшем и возглавлю», — отметил Хасиков.

Министерство спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия в ближайшее время изучит деятельность и планы развития региональных спортивных федераций, возможность применения различных инструментов развития спорта. Успешную практику могут распространить на все субъекты России.

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