Приштина, , 12:12 — REGNUM Глава одержавшей победу на выборах в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти 17 марта заявил, что после заступления на пост премьер-министра Косово его приоритетом будет скорейшее обеспечение как можно большего объема поставок вакцины от COVID-19 в Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи с послом Люксембурга в Приштине Наташей Гомес политик подчеркнул, что Косово рассчитывает на помощь дружественных государств в приобретении вакцины.

Также в числе приоритетов Курти назвал повышение занятости и осуществление правосудия, борьбу с коррупцией и преступностью в верхах.

Посол Гомес в ответ подчеркнула важность скорейшего формирования властных институтов края.

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