Нижний Новгород, , 21:10 — REGNUM Согласно информации на официальном сайте нижегородского «Торпедо» от 17 марта, нападающие команды Иван Чехович и Семен Дер-Аргучинцев вернутся в Северную Америку, где продолжат свою карьеру.

Напомним, что оба хоккеиста выступали в минувшем сезоне за «Торпедо» на правах аренды. Иван Чехович вернется в расположение «Сан-Хосе Шаркс», а Дер-Аргучинцев — в «Торонто».

В прошедшем регулярном чемпионате Чехович отличился 34 (17+17) очками по системе «гол+пас» в 43 матчах.

Дер-Аргучинцев принял участие в 17 матчах чемпионата и набрал 6 (2+4) очков.