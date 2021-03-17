Воронеж, , 21:10 — REGNUM Уголовное дело о резонансном ДТП, в результате которого погибли три человека, направлено в суд в Воронеже, об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Михаил Усов. Обвиняемым по статье п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») проходит 31-летний воронежец.

Авария произошла в Коминтерновском районе Воронежа около 22:20 4 октября 2020 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя Toyota Crown, двигался с высокой скоростью. На обочине из-за произошедшего ранее ДТП был припаркован другой автомобиль, Lifan. Водитель первого автомобиля не попытался сбросить скорость и остановиться, в результате врезался во вторую иномарку. Lifan, в свою очередь, от удара врезался в ещё два автомобиля, которые находились впереди, Volvo S40 и Kia Rio. Последний от полученного удара отбросило на пешехода, который находился рядом с машиной. Toyota Crown, после столкновения с Lifan, продолжила движение, и столкнулась ещё с тремя автомобиля, которые двигались в попутном направлении — Skoda Rapid, ВАЗ 21 121 и Toyota.

В результате аварии от полученных травм скончались две девушки, находившиеся в Lifan, и 27-летний мужчина, стоявший рядом с Kia.

После ДТП водитель Toyota Crown отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Позже выяснилось, что обвиняемый в аварии неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, санкцией вменяемой фигуранту дела статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.