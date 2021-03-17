Лос-Анджелес, США, , 21:08 — REGNUM Кинопродюсер Тодд Гарнер объяснил, почему в будущем фильме «Смертельная битва» не будет Джонни Кейджа. Об этом 17 марта сообщает портал Comicbook.

Гарнер сказал, что когда он думает о серии видеоигр Mortal Kombat, то чувствует сильное влияние Азии, из-за чего ему казалось неправильным делать главным героем первого фильма белого мужчину. Продюсер добавил, что подобный подход показался ему излишне «голливудским» и странным, особенно если учесть, что в мире игры Кейдж является актёром.

При этом кинематографист сказал, что как раз из-за необычного образа Джонни Кейджа «легко ввести в игру» и в случае сиквела, который он хочет снять, это можно сделать «помпезно и весело». Гарнер добавил, что Кейдж это заслуживает как персонаж.

Напомним, в оригинальном фильме «Смертельная битва», который вышел на большие экраны в 1995 году, роль Джонни Кейджа исполнил актёр Линден Эшби. Ранее создатели новой картины выложили в сеть постер, на котором запечатлены семь персонажей.

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