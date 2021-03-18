Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Совсем не похоже, что применение вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19 может быть причиной возникновения тромбов. Об этом 17 марта сообщает CNN со ссылкой на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

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Фаучи также выразил удивление по поводу того, что так много стран приостановили использование вакцины.

«Все что мне удалось узнать за это время — но мы еще ожидаем заключений европейского агентства лекарственных средств — указывает на то, что возникновение тромбов это обычная проблема, с которой пациенты повсеместно сталкиваются. Вакцинация проходит среди 17 млн человек и некоторые из них могут получить те осложнения, которые они получи бы в любом случае», — сообщил Фаучи.

Комитет ВОЗ по оценке безопасности лекарственных средств продолжает изучать последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, и вскоре обнародует результаты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.