Москва, , 20:59 — REGNUM Увеличение концентрации вредных частиц в воздухе, зафиксированное в Москве, может быть связано с сильными песчаными и пыльными бурями в отдельных регионах России и ряде других стран. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что в последние дни подобные явления наблюдались в южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана, а такжев Саудовской Аравии, Катаре и Китае.

«Одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури», — пояснили в пресс-службе.

При этом в департаменте добавили, что ситуация с дальним переносом пылевых частиц не является уникальной, и напомнили, что «в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в департаменте сообщили, что днём в среду, 17 марта, на всех автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы по всей территории Москвы было зафиксировано повышение концентрации вредных частиц в воздухе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве зафиксировано повышение концентрации вредных частиц в воздухе