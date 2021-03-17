Донецк, , 20:56 — REGNUM О резком ухудшении ситуации в ночь на 17 марта на линии соприкосновения ДНР и Украины сообщил журналистам официальный представитель управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что наибольшая огневая активность ВСУ замечена на Мариупольском направлении: из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов обстреляны районы Сосновского, Заиченко, Ленинского, Саханки, Украинского, Коминтерново и Набережного, Сосновское и Коминтерново.

Велись обстрелы ВСУ также на Горловском направлении: из стрелкового оружия и подствольных гранатомётов по посёлку шахты имени Гагарина и по Зайцево. И на Донецком направлении — из стрелкового оружия обстреляна Яковлевка, район Весёлого — из станкового противотанкового гранатомёта.

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