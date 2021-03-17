Белая Калитва, , 20:52 — REGNUM Плавучий мост через реку Северский Донец в Ростовской области построят заново. На возведение переправы направят около 49 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 17 марта.

В настоящее время из-за аварийного состояния переправы оторваны друг от друга оказались два населённых пункта — Краснодонецкое и Синегорское сельские поселения Белокалитвинского района. Возобновить пешеходное и транспортное движения решено за счёт средств регионального дорожного фонда, зарезервированных на неотложные и чрезвычайные мероприятия, и муниципального бюджета. Работы оценены почти в 49 млн рублей.

Новый плавучий мост через Северский Донец будет протянут до конца 2021 года.