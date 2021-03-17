Санта-Клара, США, , 20:43 — REGNUM AMD заявила, что не собирается ограничивать возможности своих видеокарт в майнинге криптовалют. Об этом 17 марта сообщил журнал PC Gamer.

«Короткий ответ — нет, — сказал представитель компании Ниш Нилалоджанан во время пресс-конференции, посвящённой видеокарте Radeon RX 6700 XT, — мы не будем блокировать никакую рабочую нагрузку, не только майнинг, если на то пошло».

Нилалоджанан отметил, что видеокарты RDNA 2, конечно, можно использовать для майнинга, однако при этом он обратил внимание, что они разрабатывалась специально для видеоигр и в их случае майнеры будут сталкиваться с архитектурными ограничениями.

Напомним, перед релизом GeForce RTX 3060 компания Nvidia объявила, что на программном уровне ограничит производительность видеокарты в майнинге. СМИ 15 марта 2021 года сообщили, что майнерам всё же удалось обойти это ограничение.

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