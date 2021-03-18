Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Принц Гарри разговаривал со своим братом, Уильямом, и отцом, Чарльзом, после интервью Опре Уинфри, но диалог не был продуктивным. Об этом 17 марта сообщил Гэйл Кинг, друг принца Гарри и Меган Маркл во время утреннего шоу на канале CBS.

Кинг рассказал, что позвонил герцогу и герцогине Сассекским на выходных, чтобы узнать, все ли у них в порядке.

«Гарри разговаривал с братом и отцом тоже. Но мне сказали, что диалог не был продуктивным. Но он рад, что они возобновили общение хоть в каком-то виде», — сообщил Кинг.

Напомним, что во время интервью принц рассказал, что его отношения с братом и отцом практически прекратились — они редко разговаривали по телефону, а наследник престола Чарльз и вовсе перестал отвечать на звонки сына.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл. Они рассказали, что после свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.