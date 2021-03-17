Москва, , 20:34 — REGNUM Повышение концентрации вредных частиц зафиксировано в воздухе Москвы в среду, 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, на всей территории города на всех АСКЗА, измеряющих РМ10, зафиксировано повышение концентраций взвешенных частиц РМ10», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что «роста концентраций других загрязняющих веществ, в том числе РМ2,5, которые входят в состав РМ10, и других индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений».

В департаменте считают, что увеличение концентрации вредны частиц может быть связано с сильными песчаными и пыльными бурями в отдельных регионах России и ряде других стран. Отмечается, что в последние дни такие явления наблюдались в южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана, а также в Саудовской Аравии, Катаре и Китае.

«Одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури», — пояснили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что ситуация с дальним переносом пылевых частицне является уникальной, и напомнили, что «в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары».