Москва, 17 марта 2021, 20:34 — REGNUM В среду, 17 мартав Подземном музее парка Зарядье состоялось открытие выставочного проекта «Крым. История». Первыми посетителями экспозиции стали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Александр Воронко, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский, директор парка Зарядье Иван Демидов.
Выставочный проект «Крым. История» рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. В нём представлены уникальные фотографии середины XIX века, на которых запечатлены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жители Крыма.
Знакомясь с экспозицией, глава Министерства культуры России отметила, что эта выставка — для всей семьи.
Всего на выставке «Крым. История» собрано более ста цифровых изображений — старинных карт, планов, гравюр, фотографий известных российских и советских авторов.
Отдельный раздел выставки посвящён крымской резиденции Российского императорского дома. На фотоснимках посетители увидят старый Ливадийский дворец, новый дворец, построенный в 1911 году для императора Николая II, императорскую яхту «Штандарт», Ливадийский парк. Также представлены фотографии семьи Николая II, отдыхающей в своей крымской резиденции.
Один из важнейших разделов выставки посвящён Черноморскому флоту и его основной базе — городу Севастополю. Здесь представлены дореволюционные и советские снимки кораблей Черноморского флота, боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров.
Значительная часть экспозиции посвящена периоду Великой Отечественной войны: кадры фотохроники боёв за освобождение Крыма и важнейшего события, определившего миропорядок на многие десятилетия вперед, — Ялтинской конференции союзных держав.
В разделе, посвящённом Крыму как всесоюзной здравнице, экспонируются снимки отдыхающих на пляжах Южного берега Крыма, морских прогулок, пионеров «Артека» и других санаториев.
В проекте приняли участие Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив военно-морского флота, Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации и Российский государственный исторический архив.
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