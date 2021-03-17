Кандагар, Афганистан, , 20:33 — REGNUM Объекты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подверглись атакам ВВС США в афганской провинции Кандагар, написал 17 марта официальный представитель контингента Штатов в Афганистане Сонни Леггетт в Twitter.

Бомбардировки дислокаций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводились в течение двух суток. Под удар попали те боевики, которые, по данным американских военных, нападали на позиции армии Афганистана в районах Кандагар, Джарай и Спинбулдак.

Напомним, в Афганистане продолжаются теракты, многие из которых — дело рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уровень насилия в Афганистане не снижается, несмотря на договорённости «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Вашингтоном.

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