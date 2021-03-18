18 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Решение создателей российской вакцины «Спутник V» обратить внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата, вызвало реакцию в интернете.

Артур Савин, , 00:30 — REGNUM Решение создателей российской вакцины «Спутник V» обратить внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 17 марта в социальной сети Facebook.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Фармацевтический бизнес — не школа гуманности», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Множество комментаторов выразили своё возмущение тем, что Вашингтон позволил себе оказывать давление на Бразилию. Люди уверены, что США влезли во внутренние дела другого государства.

«Это не вмешательство во внутренние дела другого государства? А где санкции мирового сообщества? Даже осуждения нет», — пишет Александр Д.

Некоторые пользователи предположили, что положение Вашингтона крайне печально, раз Соединённым Штатам приходится убеждать другие страны в том, чтобы они не закупали российскую вакцину.

«США себя чувствуют очень ущербно и провально. Лидеры так себя не ведут. Лидеры добры, сильны и мудры! А выскочки, да, подличают, нервничают и стравливают! Их «слава» такова!» — поделилась своим мнением Наталия Б.

Отдельные люди назвали действия США преступными. Тем не менее, уверены граждане, наказания за такой поступок не последует.

«Вообще это преступление, но сами себя они, конечно, судить не станут», — написал Fedor Y.

Напомним, 16 марта создатели российской вакцины «Спутник V» в Twitter обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата, и сочли такое поведение неэтичным.