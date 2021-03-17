Вашингтон, , 20:28 — REGNUM ПК-пользователи сервиса подписки Xbox Game Pass уже завтра, 18 марта 2021 года, получат доступ к каталогу EA Play. Об этом 17 марта сообщает портал Eurogamer.

EA Play была интегрирована в Xbox Game Pass в ноябре 2020 года, однако доступ к каталогу платформы Electronic Arts тогда получили лишь пользователи консолей. Владельцы ПК ожидали, что ситуация изменится в декабре 2020-го, однако компании отложили полноценный запуск на 2021 год.

EA Play — это подписочный сервис Electronic Arts, который за плату предоставляет владельцам PlayStation, Xbox и ПК доступ к каталогу игр издательской компании. Эта платформа была запущена в августе 2014 года.

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