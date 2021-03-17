Улан-Батор, , 20:26 — REGNUM В Монголии с 17 марта действует порядок о лечении пациентов с легкой формой коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации утвержден план о лечении пациентов с легкой формой коронавируса дома. У 80% выявленных случаев заражения болезнь протекает в легкой форме. Раньше мы всех пациентов лечили в больнице», — заявил официальный представитель минздрава Монголии.

Не все пациенты с легкой формой смогут лечиться дома. Выбор места лечения зависит от жилищных ситуаций пациентов. Больные с большой семьей или живущие с пожилыми людьми не смогут лечиться на дому.

Отметим, в Монголии в том числе в столице страны последнее время зафиксируется рост случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявили 130 случаев COVID-19, таким образом общее количество выявленных случаев достигло 4340.

В столице Монголии заблокировано несколько микрорайонов, под строгий карантин на 5 дней попали более 50 тысяч жителей Улан-Батора. За пять дней власти планируют тестировать всех жителей, проживающих на территории заблокированных микрорайонов, после чего начинать вакцинация людей с возрастом с 50 до 64 лет.