Волгоград, , 20:25 — REGNUM Волгоградский «Ротор» принял на своем поле «Ростов» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена» 17 марта и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

В составе «Ростова» голами отличились 18-летний полузащитник Армин Гигович, швед Понесу Альмквист, новичок команды Али Соу и Александр Саплинов.

Таким образом, команда Валерия Карпина смогла прервать пятиматчевую серию без побед, выиграв первый матч после зимнего перерыва в чемпионате.