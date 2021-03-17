Москва, , 20:25 — REGNUM Генпрокуратура Росссии должна внимательно следить за картельными сговорами, в том числе в сфере поставок лекарственных средств. Об этом заявил 17 марта президент России Владимир Путин.

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«Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить», — сказал глава государства, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, посвящённом итогам работы за 2020 год и задачам на текущий год.

Путин подчеркнул, что «все картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке, а от этого потребители страдают, граждане страдают».

Напомним, в начале марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду ведомств обеспечить ведение мониторинга цен на конкретные виды товаров. В частности, на Минздрав была возложена ответственность за мониторинг цен на медицинские изделия и лекарственные препараты, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Ранее в Минздраве сообщали, что цены на лекарства из перечня жизненно важных препаратов за минувший год выросли на 4,9%, а рост цен в нерегулируемом сегменте составил порядка 8%.

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