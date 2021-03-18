18 марта 2021 | Время чтения 9 мин

Виктор Потапов, , 10:10 — REGNUM



Окружающая среда Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительные замечания по проекту федерального закона №1 116 605−7 «Об ограничении выбросов парниковых газов»

В законопроекте не нашли своего отражения ключевые принципы, понятия, механизмы и инструменты управления и регулирования объемами выбросов парниковых газов и их поглощения на территории РФ, что порождает следующие вопросы:

1. Если антропогенное воздействие на климат несет в себе громадные бедствия и риски для населения, то какова должна быть ответственность лиц, принимающих решения об управлении и регулировании этого воздействия, а также нарушающих установленные международные принципы регулирования выбросов или наносящих вред поглощающей способности территории страны? Административная эта ответственность или уголовная?

2. Чем обусловлены различные системы и методология государственного учета объемов выбросов и поглощения парниковых газов в реестре объемов выбросов парниковых газов по источникам по территориальным образованиям и выбросов и поглощения парниковых газов в государственном кадастре по отраслевым данным Роскомстата? По логике, их итоговые суммы должны совпадать, как дебит с кредитом в системе двойных счетов в бухгалтерии.

3. Почему в законопроекте понятие «исчисление результатов выбросов по климатическим проектам» названо «углеродными единицами», а не «результатами климатических проектов, исчисляемых углеродными единицами«?

4. Почему в законопроекте полностью отсутствуют раздел, касающийся:

порядка исчисления объемов прав на выбросы парниковых газов,

их взаимосвязи с объемами поглощения выбросов территориями,

порядка регулирования прав собственности на выбросы и баланса объемов выбросов и поглощения парниковых газов?

5. Чем обусловлена возможность появления «посредников» в реестре углеродных единиц без определения порядка наличия у них прав на выбросы и прав на результаты климатических проектов?

6. Чем обусловлено в законопроекте наличие оператора углеродных единиц и отсутствие регулятора балансов объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории РФ и его функций и полномочий?

7. Законопроектом допускается наличие в «реестре углеродных единиц» посредников, не являющихся владельцами климатических проектов и их результатов. Насколько допустимо иностранное представительство таких посредников в общем порядке регулирования внешнеторговой деятельности на территории РФ?

8. В тексте законопроекта и его приложениях не указано, кто является авторами и разработчиками законопроекта, разработка которого велась за бюджетные средства, и кто его персонально согласовывал его в правительстве РФ?

Выводы по проекту федерального закона №1 116 605−7 «Об ограничении выбросов парниковых газов»

1. Законопроект оставляет нерешенными (и даже их не упоминает об их существовании) многие правовые вопросы, критически важные для экономики РФ (см. выше предварительные замечания и краткие комментарии к тексту законопроекта, приведенные ниже).

2. Ограничения объемов прав на выбросы парниковых газов на уровне фактических выбросов 1990 года на территории РФ были установлены Федеральным законом от 04.11.2004 №128-ФЗ «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» на первый период его действия — с 2008 по 2012 год. На периоды после 2012 года, в том числе на период в рамках Парижского климатического соглашения с 2020 по 2030 годы, объем прав на выбросы парниковых газов и ограничения этого объема на территории РФ законодательно не установлены. Определение этого порядка рассматриваемым законопроектом не предполагается.

3. Ограничения прав на выбросы парниковых газов на территории РФ ниже уровня 1990 года, предусмотренные указами президента РФ от 30.09.2013 №752, а также от 04.11.2020 №666 «О сокращении выбросов парниковых газов», правительством РФ законодательно и экономически не обеспечены. Эти указы президента РФ, в отсутствие соответствующих федеральных законов и финансовых средств на их выполнение, целесообразно рассматривать как указы, не выполненные правительством РФ.

Также настоящим законопроектом не предусматривается выполнение пунктов плана правительства РФ согласно распоряжению от 3 ноября 2016 года №2344-р:

7. Подготовка проекта федерального закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов.

10. Разработка модели государственного регулирования выбросов парниковых газов в Российской Федерации

4. Согласно Статье 9 Конституции РФ:

1) Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

2) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

В соответствие с Конституцией РФ, основополагающими нормами Устава ООН и принципам международного права, определенными в Декларации ООН по окружающей среде и развитию (1992 г. Рио-де Жанейро), а также международными природоохранными и климатическими соглашениями, управление и регулирование объемов и прав на антропогенные выбросы парниковых газов является фундаментальным фактором обеспечения качества окружающей среды на территориях стран мира, стратегическим природным ресурсом этих территорий, обеспечивающих саму возможность жизнедеятельности народов, на этих территориях проживающих, и характеристикой способности окружающей среды к сохранению и восстановлению своего качества.

Ничего этого в настоящем законопроекте не предусматривается. Исходя из содержания текста складывается впечатление, что анонимные авторы законопроекта настолько погружены в вопросы торговли «углеродными единицами», что никогда толком не удосужились ознакомиться с рамочной Конвенцией ООН по изменению климата, Киотским протоколом, Дохийской поправкой к нему и Парижским климатическим соглашением. Как в старом анекдоте про бананы (в данном случае про реализуемые за валюту «углеродные единицы»): «Что тут думать, трясти надо».

5. Соответственно законопроектом не предусматривается и порядок определения особенностей частной, государственной, муниципальной и других форм собственности на объемы поглотительного природного ресурса территорий РФ, имеющего жизнеобеспечивающее стратегическое значение.

6. В законопроекте многочисленные права граждан России, связанные с выбросами парниковых газов и их поглощением (включая гарантированные Конституцией РФ и международными соглашениями), сведены к праву торговли неким товаром, названным «углеродными единицами», по процедурам реализации климатических проектов. В отсутствие законодательного порядка регулирования объемов прав на выбросы парниковых газов такая торговля является скрытым механизмом распродажи этих прав по серым схемам, в том числе иностранным посредникам. Регистрация этих сделок в «реестре углеродных единиц» будет осуществляться с помощью программного обеспечения (ПО), которое было приобретено во Франции. Это ПО было разработано для обеспечения внутренней системы торговли правами на выбросы в странах ЕС. Его внедрение в России в отсутствие национальной системы управления и регулирования балансов объёмов выбросов и поглощения (создание которой законопроектом не предусматривается) должно квалифицироваться как создание инфраструктуры внешнего управления теневой торговлей углеродными активами территорий РФ, организованной в рамках реализации статьи 6 Киотского протокола. При этом даже не рассматривались возможности статей 4, 12, 17 Киотского протокола по приобретению прав на выбросы парниковых газов, как это делали страны ЕС.

Нужно отметить, что подобные продажи национальных прав на выбросы за пределы территории юрисдикции Евросоюза по закону запрещены. Одна из причин этого запрета связана с тем, что биржевая стоимость и себестоимость затрат на достижение результатов климатических проектов на два порядка ниже стоимости национальных прав на выбросы парниковых газов, которая оценивается как объем ВВП страны, приходящийся на тонну выбросов СО 2 .

Подтверждения этого вывода мы находим в тексте пояснительной записки к законопроекту, в котором говорится «об опыте реализации проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола к РКИК ООН (система реализации таких проектов регулировалась постановлениями правительства Российской Федерации «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» от 28 октября 2009 г. №843 и от 15 сентября 2011 г. №780)», то есть об опыте торговли национальными правами на выбросы на основе незаконных (в отсутствие соответствующего федерального закона) постановлений правительства РФ. Сегодня этот «опыт» пытаются тиражировать в рамках Парижского соглашения с помощью закона, который призван узаконить отсутствие национальной системы регулирования парниковых газов. Подобный стиль настолько укоренился, что даже ратификация Парижского соглашения проведена постановлением правительства, а не законом, как это было сделано в отношении Киотского протокола, что теперь позволяет хитроумным климатическим алармистам заявлять о том, что Россия не ратифицировала, а всего лишь «присоединилась» к Парижскому соглашению.

Ни в первый период Киотского протокола, ни сегодня полномочия по обороту на внутреннем и внешних рынках и по продаже части суверенных прав на выбросы парниковых газов по климатическим проектам законодательно правительству РФ не были переданы. Попытки в рассматриваемом законопроекте сегодня узаконить эту продажу без установления объема прав на выбросы и их поглощения в целом по РФ и порядка регулирования прав собственности на объемы выбросов и поглощения по субъектам хозяйственной и потребительской деятельности антиконституционны.

7. Рассматриваемый законопроект не дает логичных ответов на главный вопрос. Представьте, как можно сократить финансовые расходы, вообще не имея денег? Или как сократить потребление электроэнергии, не имея электроэнергии? Никак. Так же нельзя сократить и объемы выбросов парниковых газов, не владея этим ресурсом и не имея прав собственности на него.

Заключение

Поставленные выше вопросы, на которые законопроект не даёт ответов, и сформулированные предварительные выводы позволяют квалифицировать представленный законопроект как антиконституционный, ущемляющий права граждан Российской Федерации на жизнь, безопасную окружающую среду на территории самой холодной в мире страны, а также на хозяйственную и потребительскую деятельность.

Представленный Минэкономразвития анонимный законопроект направлен на скрытую распродажу прав народов РФ на выбросы парниковых газов и поглотительного ресурса территорий РФ по процедурам реализации климатических проектов, без создания национальной системы управления и регулирования балансов выбросов и поглощения парниковых газов на территории РФ.

Настоящие выводы не следует рассматривать как строгую необходимость административного квотирования объемов выбросов парниковых газов и введения «углеродного налога» на территории РФ, как в странах ЕС. Но отсутствие в законопроекте порядка исчисления и оценки удельных объемов прав на выбросы парниковых газов, удельных объемов поглощения парниковых газов скрывает наличие углеродных активов экономики РФ стоимостью около 15 трлн руб. в год, чем и пользуются углеродные мошенники.

Разработку содержания текста представленного законопроекта целесообразно рассматривать как попытку узаконивания мошеннических процедур реализации результатов климатических проектов иностранным посредникам под видом торговли единицами измерения — «углеродными единицами». Как, например, создание серой схемы внешней торговли «тоннами условного топлива» российских углеводородов, без наличия их цены на внутреннем рынке и с сокрытием цены их продажи на внешнем рынке.

Целесообразна профилактика и создание барьеров для появления подобных законопроектов по скрытой продаже российских активов природных экологических и углеродных ресурсов, как и ряда предшествующих нормативных актов по реализации международных природоохранных соглашений, уже нанесших огромный ущерб и создающих ещё большие угрозы экономике России и жизнедеятельности её граждан. Представляется, что деятельность авторов подобных законопроектов и лиц, их согласовавших в правительстве РФ, необходимо оценивать в соответствии с УК РФ как попытки мошенничества и нанесения государству огромного экономического ущерба.

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