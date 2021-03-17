Махачкала, , 20:24 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов и генеральный директор ГК «Россети» Андрей Рюмин на состоявшейся в Махачкале рабочей встрече обсудили надёжное функционирование и дальнейшее развитие сетевого комплекса региона. По результатам мероприятия было объявлено, что в 2021 году в развитие и модернизацию сетевого комплекса в Дагестане планируется инвестировать по линии «Россетей» более 1 млрд рублей.

Как отмечается в официальном сообщении компании, в приоритете при реализации инвестиционной программы по Республике Дагестан будет повышение надежности электроснабжения потребителей. В частности, уже сейчас готовится обновлённая программа по выполнению ремонтных и эксплуатационных работ для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Программа будет предусматривать ликвидацию «узких» мест распределительного и магистрального комплекса. В частности, на сетях 6−10 кВ будут отремонтированы и приведены в нормативное состояния объекты, выявленные в качестве наиболее проблемных по итогам анализа крупных технологических нарушений за предыдущие годы.

Кроме того, группой «Россети» инициирована программа снижения потерь электроэнергии в Дагестане. За 2020 год и начало 2021 года в республике уже установлено порядка 11 000 «умных» счётчиков. В текущем году мероприятия программы снижения потерь будут выполнены в Ахтынском и Кайтагском районах Дагестана.

Росту качества электроснабжения потребителей будет способствовать формирование в сетевом комплексе единого центра ответственности. «Россети» готовы к системной работе по консолидации и последующему снижению аварийности на полученных объектах. На сегодня в Республике выявлено 1 579 бесхозяйных объектов, из которых консолидировано 805 объектов.

Наконец, будет продолжена совместная с Минэнерго России работа по определению критериев эффективности и необходимости внесения корректировок в программу повышения надежности по результатам проектирования и текущего состояния электросетевого комплекса Республики Дагестан.