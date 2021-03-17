Москва, , 20:21 — REGNUM В среду, 17 марта, стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он продлится с марта по декабрь текущего года.

Конкурсные мероприятия будут традиционно проходить в формате хакатонов. В новом сезоне в проекте будет усилена работа с проектами участников. К заданиям сохранится кейсовый подход.

«Проект меняется, стремясь соответствовать тенденциям цифровизации каждой из индустрий. Теперь хакатоны будут привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики. Мы рассчитываем, что такой формат будет гораздо удобнее как для участников, так и кейсодержателей: отраслевой подход понятен и универсален. Всего у нас запланировано 8 тематических полуфиналов», — рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Полуфиналы — хакатоны — пройдут по следующим темам: «Медицина и здравоохранение», «Образование. Развитие кадров», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Умные города, ТЭК и промышленность», «Финансы, банкинг, страхование».

Кейсовые задания будут разделены на два направления: техническое и управленческое. В управленческом направлении участникам необязательно предлагать программное решение задачи. Важно будет подготовить концепцию, план мероприятий, программу и методику, техническое задание или даже нормативно-правовой акт.

«Регистрация стартует уже сегодня и продлится до последнего хакатона в ноябре. Хакатоны будут проходить с апреля по ноябрь, а финал конкурса запланирован на декабрь. К слову, в этом году для каждой команды мы подготовили масштабную образовательную программу. Она будет включать в себя целый ряд онлайн-курсов, региональных интенсивов и, в завершении программы — тестирование, по итогам которого участники смогут получить соответствующие сертификаты», — цитирует ТАСС слова Алексея Комиссарова.

В рамках «Цифрового прорыва» 2021 года также состоятся два акселератора. Регистрация на первый продлится до 26 марта. Он будет проходить на базе Южного ИТ-парка на протяжении четырех месяцев, а принять участие в нем смогут победители прошлого сезона. На сегодняшний день подано уже более 130 заявок на участие в этом акселераторе. Второй — экспресс-акселератор — стартует в июле 2021 года. Он предназначен для тех конкурсантов, которые покажут хорошие результаты на полуфиналах этого сезона.

«Один из основных компонентов конкурса — это кейсы. Наша цель — сделать так, чтобы на конкурс были отобраны только реальные, практикоориентированные задачи, которые впоследствии будут воплощены в виде ИТ-решений силами лучших команд. Для этого мы готовы оказать консалтинг в подготовке кейсов: мы создаём «Школу кейсодержателей» — это образовательные программы, которые будут полезны в сферах цифровизации и цифровой трансформации. Будем интегрировать экспертов-партнеров в работу хакатона, независимая команда разработчиков будет валидировать каждый кейс, также мы окажем организационную поддержку внедрения разработок», — рассказал директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв 2021» Сергей Плуготаренко.

Он также презентовал идею создания «ИТ-профсоюза» — сообщества профессионалов отрасли. По его словам, «это станет главной целью конкурса в третьем сезоне».

«В 2020 году «‎Цифровой прорыв» стал сообществом, а в этом году нужно переходить к целому движению. Важно вовлекать в проект как можно больше людей, чтобы не только дать возможность воспользоваться всеми образовательными фишками проекта, но и сформировать самое мощное российское ИТ-сообщество», -уточнил Сергей Плуготаренко.

Куратор проектной команды «Цифрового прорыва» Татьяна Голубовская, рассказывая о региональных ИТ-хабах, отметила, что в этом году они должны стать «франшизными точками притяжения ИТ-специалистов и экспертов со всей страны».

«ИТ-хабы станут точкой притяжения для ИТ-специалистов и экспертов компаний в своем регионе, позволят сформировать и объединить локальное ИТ-сообщество, «прокачать» ИТ-специалистов в субъекте через образовательные и карьерные возможности, стать технологической площадкой и улучшить имидж региона, компании, вуза, а также повысить узнаваемость региона в повестке по цифровой трансформации и зрелости», —сказал она.

Партнеры и кейсодержатели конкурса рассказали о том, какие задачи для бизнеса решает «Цифровой прорыв».

Госкорпорация «Росатом» выступает генеральным партнёром конкурса с первого сезона, и в этом году сотрудничество станет ещё эффективнее, отметила генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома» Юлия Ужакина: «В этом году мы усиливаем наше присутствие на Цифровом прорыве, рабочая группа готовит много интересных форматов работы с участниками: это выступления и мастер-классы от отраслевых экспертов и тренеров корпоративной академии «Росатома» по цифровым, продуктовым компетенциям и мягким навыкам, карьерные гостиные и так называемые «прожарки» резюме (интерактивный формат, в ходе которого разбираются конкретные резюме, дается обратная связь от HR специалистов). По итогам хакатонов будут приняты решения о дальнейшем взаимодействии с лучшими участниками. Мы уверены, что задачи, которые «Росатом» решает сегодня в цифровой сфере, очень интересны в профессиональном отношении. Ведь мы активно работаем над развитием в нашей стране технологий, за которыми — будущее. Квантовые вычисления, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и машинное обучение, новые производственные технологии и «цифровые двойники». Всё это — передний край «Цифры». Как партнер и кейсодержатель мы видим значимость Цифрового прорыва как для бизнеса, так и для участников, которые получают огромные возможности для карьерного и профессионального роста. Уверены, нововведения этого года сделают «Цифровой прорыв» еще эффективнее и успешнее».

О значении конкурса для цифровой трансформации сетевой энергетики рассказал заместитель генерального директора ПАО «Россети» Константин Михайлик: «Сетевая энергетика является одним из основных потребителей инновационных решений. Поэтому идеи и кейсы, обсуждаемые в рамках «Цифрового прорыва», имеют важное прикладное значение для отрасли. Уверен, что конкурс поспособствует развитию актуальных навыков у молодых разработчиков и в целом популяризации процессов цифровой трансформации экономики».

По словам директора по работе с вузами Mail.ru Group Сергея Марданова,«сегодня почти каждая крупная ИТ-компания вкладывается в образовательные проекты: запускаются хакатоны, стажерские программы, курсы, конкурсы».

«Мы надеемся, что участники «Цифрового прорыва» станут новым поколением талантливых ИТ-предпринимателей — а мы им в этом поможем. Как генеральный партнер конкурса мы обеспечиваем менторскую поддержку и выделяем лучших участников в рамках специальной номинации. Конечно, мы надеемся найти целые команды перспективных специалистов для взаимодействия. Поэтому «Цифровой прорыв» - отличный шанс проявить себя и получить конкурентные преимущества для трудоустройства», -поделился Сергей Марданов.

О важности участия в «Цифровом прорыве» не только для участников, но и для компаний, а также о важной социальной роли конкурса рассказал руководитель разработки цифровых продуктов ПАО «Ростелеком» Леонид Новожилов: «ПАО «Ростелеком» в этом году участвует третий раз в конкурсе «Цифровой прорыв». Для нас это работа вдолгую. Мы не ожидаем быстрых результатов от конкретных победителей. Понимаем, что это серьёзное социальное движение, которое роль ИТ-экспертов поднимает на значимую высоту. С другой стороны, мы показываем себя как цифрового игрока. Всё это вместе двигает ИТ-сообщество России к более высоким стандартам. Мы осознанно участвуем в конкурсе третий раз подряд. Воспринимаем конкурс как один из потоков идей и инноваций. Предполагаем взаимодействовать с победителями через нашу лабораторию».

Напомним, оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».