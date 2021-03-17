Москва, 17 марта 2021, 20:21 — REGNUM В среду, 17 марта, стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он продлится с марта по декабрь текущего года.
Конкурсные мероприятия будут традиционно проходить в формате хакатонов. В новом сезоне в проекте будет усилена работа с проектами участников. К заданиям сохранится кейсовый подход.
Полуфиналы — хакатоны — пройдут по следующим темам: «Медицина и здравоохранение», «Образование. Развитие кадров», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Умные города, ТЭК и промышленность», «Финансы, банкинг, страхование».
Кейсовые задания будут разделены на два направления: техническое и управленческое. В управленческом направлении участникам необязательно предлагать программное решение задачи. Важно будет подготовить концепцию, план мероприятий, программу и методику, техническое задание или даже нормативно-правовой акт.
В рамках «Цифрового прорыва» 2021 года также состоятся два акселератора. Регистрация на первый продлится до 26 марта. Он будет проходить на базе Южного ИТ-парка на протяжении четырех месяцев, а принять участие в нем смогут победители прошлого сезона. На сегодняшний день подано уже более 130 заявок на участие в этом акселераторе. Второй — экспресс-акселератор — стартует в июле 2021 года. Он предназначен для тех конкурсантов, которые покажут хорошие результаты на полуфиналах этого сезона.
Он также презентовал идею создания «ИТ-профсоюза» — сообщества профессионалов отрасли. По его словам, «это станет главной целью конкурса в третьем сезоне».
Куратор проектной команды «Цифрового прорыва» Татьяна Голубовская, рассказывая о региональных ИТ-хабах, отметила, что в этом году они должны стать «франшизными точками притяжения ИТ-специалистов и экспертов со всей страны».
Партнеры и кейсодержатели конкурса рассказали о том, какие задачи для бизнеса решает «Цифровой прорыв».
Госкорпорация «Росатом» выступает генеральным партнёром конкурса с первого сезона, и в этом году сотрудничество станет ещё эффективнее, отметила генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома» Юлия Ужакина: «В этом году мы усиливаем наше присутствие на Цифровом прорыве, рабочая группа готовит много интересных форматов работы с участниками: это выступления и мастер-классы от отраслевых экспертов и тренеров корпоративной академии «Росатома» по цифровым, продуктовым компетенциям и мягким навыкам, карьерные гостиные и так называемые «прожарки» резюме (интерактивный формат, в ходе которого разбираются конкретные резюме, дается обратная связь от HR специалистов). По итогам хакатонов будут приняты решения о дальнейшем взаимодействии с лучшими участниками. Мы уверены, что задачи, которые «Росатом» решает сегодня в цифровой сфере, очень интересны в профессиональном отношении. Ведь мы активно работаем над развитием в нашей стране технологий, за которыми — будущее. Квантовые вычисления, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и машинное обучение, новые производственные технологии и «цифровые двойники». Всё это — передний край «Цифры». Как партнер и кейсодержатель мы видим значимость Цифрового прорыва как для бизнеса, так и для участников, которые получают огромные возможности для карьерного и профессионального роста. Уверены, нововведения этого года сделают «Цифровой прорыв» еще эффективнее и успешнее».
О значении конкурса для цифровой трансформации сетевой энергетики рассказал заместитель генерального директора ПАО «Россети» Константин Михайлик: «Сетевая энергетика является одним из основных потребителей инновационных решений. Поэтому идеи и кейсы, обсуждаемые в рамках «Цифрового прорыва», имеют важное прикладное значение для отрасли. Уверен, что конкурс поспособствует развитию актуальных навыков у молодых разработчиков и в целом популяризации процессов цифровой трансформации экономики».
По словам директора по работе с вузами Mail.ru Group Сергея Марданова,«сегодня почти каждая крупная ИТ-компания вкладывается в образовательные проекты: запускаются хакатоны, стажерские программы, курсы, конкурсы».
О важности участия в «Цифровом прорыве» не только для участников, но и для компаний, а также о важной социальной роли конкурса рассказал руководитель разработки цифровых продуктов ПАО «Ростелеком» Леонид Новожилов: «ПАО «Ростелеком» в этом году участвует третий раз в конкурсе «Цифровой прорыв». Для нас это работа вдолгую. Мы не ожидаем быстрых результатов от конкретных победителей. Понимаем, что это серьёзное социальное движение, которое роль ИТ-экспертов поднимает на значимую высоту. С другой стороны, мы показываем себя как цифрового игрока. Всё это вместе двигает ИТ-сообщество России к более высоким стандартам. Мы осознанно участвуем в конкурсе третий раз подряд. Воспринимаем конкурс как один из потоков идей и инноваций. Предполагаем взаимодействовать с победителями через нашу лабораторию».
Напомним, оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».