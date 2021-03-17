Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Студия Ralities. io анонсировала игру Puzzling Places («Загадочные места»), релиз которой состоится на платформе PlayStation VR. Об этом 17 марта сообщает портал Gematsu.

Разработчики позиционируют Puzzling Places как «расслабляющую, медитативную и захватывающую игру», основанную на проверенной веками концепции головоломок. Они отметили, что она предложит геймерам новый опыт, поскольку будет не только трёхмерной, но и реализованной в виртуальной реальности.

Представители Ralities. io рассказали, что идея создать нечто подобное появилась в результате «полной аварии», после того как в результате ошибки оказались перемешаны части одной из фотограмметрических моделей, над которой работала студия.

Релиз Puzzling Places состоится «зимой 2021 года». Студия Realities. io была основана в 2016 году.

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