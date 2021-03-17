Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Военный сценарий — один из возможных для решения проблемы Северной Кореи, для давления на неё, заявил 17 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью TV Asahi.

Об этом он рассказал, комментируя работу американской администрации по пересмотру отношений с Пхеньяном. При этом Блинкен упомянул и наличие дипломатических вариантов.

Блинкен добавил, что союзниками в решении северокорейского вопроса являются Южная Корея и Япония. По его словам, пересмотр программы политики Вашингтона в отношении Пхеньяна будет оформлен «в ближайшие недели».

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме подтвердили свою неспособность связаться с Ким Чен Ыном