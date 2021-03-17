Челябинск, , 20:11 — REGNUM Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев уплатил штраф, назначенный ему судом за коррупционное преступление. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Часть положенных денег он внёс на депозитный счёт уже в феврале. А 17 марта туда поступил остаток в размере 13 267 500 рублей. Таким образом, экс-чиновник добровольно выплатил штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был осуждён за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Суд назначил ему три года колонии строгого режима и обязал уплатить штраф в размере 37,5 млн рублей.