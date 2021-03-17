Загреб, , 20:16 — REGNUM Мужчина 33 лет в Хорватии 17 марта умер через 12 дней после вакцинации прививкой от коронавируса AstraZeneca. По этому делу хорватское агентство по лекарственным средствам начало расследование. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Умерший мужчина являлся жителем города Сиско. Он скончался 17 марта утром в больнице города Загреба. Он был вакцинирован в Сиско, и пока неизвестно, была ли это первая или вторая доза.

Хорватское агентство по лекарственным средствам получило сведения о подозрении на побочный эффект со смертельным исходом. В настоящее время агентство находится в контакте с медицинским учреждением, в котором это произошло, чтобы как можно скорее получить всю медицинскую документацию, на основании которой может быть проведена оценка причинно-следственных связей.

В сведениях о побочных эффектах указана тромбоцитопеническая пурпура и кровотечение. Окончательные итоги вскрытия ещё не подведены.

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