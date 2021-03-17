Вашингтон, , 20:10 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер будущей игры Returnal, которая станет эксклюзивом PS5. Ролик был опубликован 17 марта на YouTube-канале PlayStation.

Разработчики, в частности, показали в видео, что они добавят в Returnal необычный для однопользовательской игры момент. Во время прохождения геймеры будут находить трупы других игроков, что будет очень расстраивать главную героиню (поскольку она будет считать эти тела своими).

Они смогут увидеть последние моменты их жизни, собрать с тел вещи или отомстить за погибших. Сценарист Returnal Грег Лауден сказал, что попытка отомстить будет запускать некие события.

Релиз Returnal запланирован на 30 апреля 2021 года. Ранее разработчики выложили в сеть трейлер, в котором рассказали о мире игры.

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