Тюмень, , 20:08 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с Акционерной финансовой корпорацией «Система» о совместной реализации инвестпроектов в сферах телекоммуникации и информационных технологий, развития туриндустрии, жилищного строительства, переработки леса и медицинских услуг. Об этом сообщает 17 марта региональный оперативный штаб.

«Что дает жителям деятельность крупного инвестора на территории региона? Новые рабочие места, совершенствование городской среды, высокотехнологичную медицинскую помощь и, как следствие, улучшает качество жизни», — прокомментировал соглашение тюменский губернатор.

К примеру, уже прорабатываются конкретные проекты по возведению отелей на термальных курортах региона.

«Мы идём туда, где нам рады, где с нами сотрудничают. Главное, чтобы конкурентная среда была с равными возможностями для всех», — отметил при подписании соглашения председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.