Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о досрочном выходе на пенсию для проработавших в противопожарных и аварийно-спасательных службах внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Принятие закона даст право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) в регионах.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас работники противопожарных служб, работающих в субъектах РФ (территориальные подразделения, пожарной охраны, объектовые подразделения пожарной охраны) непосредственно участвующих в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, поставлены в неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы (МЧС), по социальным гарантиям и праву выхода на пенсию.

Принятие закона позволит устранить неравенство, уверены в Госдуме.