Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин 17 марта осудили действия Китая и КНДР во время встречис южнокорейскими коллегами, сообщает Associated Press.

Блинкен осудил правительство Китая за проведение репрессивной политики. Северную Корею раскритиковали за"системные и широкомасштабные злоупотребления» по отношению к собственному народу.

В разговоре с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном Блинкен заявил, что Китай ведет себя крайне агрессивно в отношении Тайваня и Гонконга, а также в Восточном и Южно-Китайском морях.

Напомним, что Блинкен и Остин отправились в Японию и Южную Корею в рамках первой зарубежной поездки с тех пор, как Джо Байден стал президентом США. Встречи направленны на восстановление альянсов США в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгрессе США предложили признать Компартию Китая «преступной организацией». По мнению конгрессмена Скота Перри, политика Китая создает угрозу для безопасности и процветания Соединенных Штатов.