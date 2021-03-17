Москва, , 20:00 — REGNUM Законопроект о конфискации автомобилей у водителей, устроивших ДТП с пострадавшими внесло в Госдуму заксобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предлагается конфисковывать автотранспортные средства, если водитель, управляющий автомобилем, попадётся в нетрезвом состоянии два раза в течение года или совершит дорожно-транспортное происшествие с тяжёлыми последствиями. При этом, исключение составляют автомобили, которые, например, были угнаны, то есть выбыли из законного владения собственника без его воли.

Решение реализации идеи конфискации транспортных средств именно в рамках Уголовного кодекса РФ обусловлено тем, что указанная мера предлагается только в отношении лиц, подвергнутых административному наказанию, отмечают авторы.

Парламентарии ссылаются на международную практику: подобные меры предусмотрены законодательством Белоруссии (с 2013 года), Франции, Литвы, Швейцарии.

Ранее идея конфискации автотранспорта предполагалась в новой редакции КоАП.

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