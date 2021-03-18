18 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Заявление пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что организация продолжает рассматривать вопрос композиции, которая будет звучать на Олимпийских играх 2022 года в Токио для сборной России вместо гимна, вызвало реакцию в интернете.

Артур Савин, , 00:30 — REGNUM Заявление пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что организация продолжает рассматривать вопрос композиции, которая будет звучать на Олимпийских играх 2022 года в Токио для сборной России вместо гимна, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 17 марта в социальной сети Facebook.

Встреча олимпийской сборной в Шереметьево, 23 августа 2016 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То есть теперь МОК нам будет определять, что петь вместо гимна страны?! Дожили», — написал Pol G.

Многие комментаторы оказались возмущены тем, что композицию, которая должна быть заменой для российского гимна, отбирают не представители от Российской Федерации.

«Они рассматривают нам? Композицию, представляющую страну? Любопытно, как будет выглядеть Россия в их представлении? Весь мир это увидит! А мы утрёмся и ручонками будем разводить?» — задаётся вопросом Виктор К.

Некоторые пользователи считают, что нельзя ассоциировать спортсменов из России, выступающих не под российским флагом, с представителями Российской Федерации.

«Все эти люди под нейтральной белой тряпкой не представляют страну. Для них деньги оказались важнее чести и достоинства. Патриотизм — это не про них. Пусть не трогают песни Победы. Понятно, что люди тренируются, готовятся, а тут такая подстава. Но деньги можно заработать и в другом месте. А раз выбрали капитуляцию, то пусть под американским гимном выходят», — поделилась своим мнением Катерина Т.

Нашлись и те, кто призвал руководство России отказаться от участия в унизительных для нашей страны Олимпийских играх.

«Послали бы этот МОК на три буквы и забили на их игры. Вот и решение проблемы», — считает Дмитрий К.

Напомним, 15 марта пресс-служба МОК заявила РИА Новости, что организация продолжает рассматривать вопрос композиции, которая будет звучать на Олимпийских играх 2022 года в Токио для сборной России вместо гимна.