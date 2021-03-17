Подгорица, , 20:00 — REGNUM Для Черногории крайне важно выполнить критерии по обеспечению верховенства права и продолжить реформы, чтобы вступить в ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархелли 17 марта на встрече с вице-председателем черногорского правительства Дританом Абазовичем, сообщает Aktuelno.

Вархели «Было приятно принять у себя вице-председателя правительства Черногории Дритана Абазовича. Мы обсудили путь Черногории в ЕС: главное — выполнить критерии верховенства права и проявить решимость в процессе реформ».

Абазович указал, что его визит стал четким свидетельством того, что процесс европейской интеграции, помимо добрососедских отношений и членства в НАТО, остается в центре внимания внешней политики правительства Черногории.

Он подчеркнул, что ценит подход солидарности и поддержки, которую ЕС оказывает Черногории, чтобы помочь ей пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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