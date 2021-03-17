Лондон, , 19:53 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5758 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 274 579 человек. Такие данные приводит 17 марта правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончался ещё 141 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 125 831.

На сайте правительства также приводятся данные о вакцинации населения от коронавирусной инфекции, согласно которым первую дозу прививки получили уже 25 273 226 человек, обеими компонентами вакцины привиты 1 759 445 человек.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 5294 выявленных инфицированных и 110 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.