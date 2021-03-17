Пласт, Челябинская область, , 19:53 — REGNUM В Челябинской области местный житель подозревается в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление было совершено 16 марта в Пласте. Гражданин предложил полицейскому 16 тыс. рублей за то, чтобы оформить документы по ДТП, ранее не зафиксированному своевременно.

Подозреваемый хотел обратиться в страховую компанию, чтобы получить выплаты. Но полицейский отказался от денег и сообщил руководству о попытке подкупить его.