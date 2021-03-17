Лос-Анджелес, США, , 19:51 — REGNUM Курт Рассел сегодня, 17 марта 2021 года, празднует 70-летний юбилей. Многие пользователи соцсетей и администрации популярных порталов разместили на своих страницах публикации, в которых поздравили голливудского актёра.

Курт Фогель Рассел родился 17 марта 1951 года в городе Спрингфилд штата США Массачусетс. Его отец снимался в телесериалах, благодаря чему будущая голливудская звезда впервые на телевидении появилась в шестилетнем возрасте. Первым успешным кинопроектом Рассела стала лента «Элвис» Джона Карпентера, в которой он сыграл короля рок-н-ролла.

Мировую известность ему принесли фильмы «Побег из Нью-Йорка» и «Безумный Макс». Впоследствии Курт Рассел снялся в таких популярных картинах, как «Большой переполох в маленьком Китае», «Танго и Кэш», «Тумстоун», «Звёздные врата», «Омерзительная восьмёрка», «Однажды в Голливуде» и других.

https://twitter.com/SlasherTrash/status/1371865432932679680

https://twitter.com/IMDb/status/1372110365274804224

В ноябре 2020 года состоялась премьера фильма «Рождественские хроники 2», в которой Рассел снялся со своей женой Голди Хоун, исполнив роль Санта-Клауса. Тогда актёр сказал, что хотел бы, чтобы эта роль стала последней в его карьере.

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