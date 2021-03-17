Киев, , 19:51 — REGNUM Говорить о привлечении народных депутатов Верховной рады Украины прошлых созывов к уголовной ответственности из-за голосования в 2010 году за «харьковские соглашения» с Россией еще слишком рано.

Об этом заявила в комментарии прессе 17 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Будет уголовная ответственность депутатов или нет — покажет только расследование. На сегодняшний день еще рано об этом говорить», — сказала она, добавив, что прокуроры по закону не могут привлекать народных депутатов к ответственности за их волеизъявление.

«Другое дело, если расследование покажет, что депутаты при этом голосовании нарушали технические правила», — подчеркнула Венедиктова.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ изучить обстоятельства голосования в 2010 году депутатов Верховной рады за т.н. «Харьковские соглашения» с Россией, когда Украина получала скидку на российский газ в обмен на продолжение базирования ЧФ РФ в Крыму.

В СНБО заявили, что при необходимости СБУ может возбудить против голосовавших тогда депутатов уголовные дела.

Сегодня, 17 марта, в Верховной раде Украины обнародовали законопроект о денонсации так называемых «харьковских соглашений» с Россией.