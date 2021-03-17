Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Американский подросток признал вину за взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей во время крупномасштабной аферы с биткоином. Об этом 17 марта сообщает CNN.

Грэм Иван Кларк, 17-летний американец, координировал аферу, которая включала в себя взлом аккаунтов Ким Кардашьян, Канье Уэста, Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Джо Байдена, Уоррена Баффета и Барака Обамы. Также были взломаны профили компаний Apple и Uber, крупнейших криптовалютных бирж CoinDesk, Binance и Gemini.

Кларк проведет три года в тюрьме и больше не буду иметь права использовать компьютер без разрешения и надзора суда.

Отметим, что благодаря афере Кларк получил $3 млн в биткоинах.

Напомним, что в 2020 году произошла самая крупная кибератака на Twitter. Получив доступ к аккаунтам знаменитостей, хакеры устроили фальшивую раздачу биткоинов: от лица известных людей они просили прислать им небольшое количество криптовалюты, пообещав вернуть полученную сумму в удвоенном размере.