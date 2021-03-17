Москва, , 19:48 — REGNUM Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering подписали контракт на модернизацию и лицензионное производство легких многоцелевых самолетов Ил-103 в Венгрии, сообщает 17 марта Минпромторг РФ.

«Семнадцатого марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering», — указано в сообщении.

Стороны договорились о совместном выпуске усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в венгерском городе Печ. Новый вариант четырехместного Ил-103М можно будет эксплуатировать в любых климатических условиях даже с аэродромов с грунтовым покрытием.

В рамках договора будут проведены работы по оцифровке документации, необходимой для успешного выхода на рынок авиации общего назначения.

На базе Ил-103 можно будет выпускать учебно-тренировочные самолёты, самолеты для частных перелетов и туризма, медицинские машины, транспортники для перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, самолеты для наблюдения за природными явлениями, для патрулирования, а также самолеты для нужд сельского хозяйства.

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