Москва, , 19:46 — REGNUM Мосгорсуд на заседании 17 марта декабря принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста обвиняемому в мошенничестве экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Удовлетворив ходатайство следствия, суд продлил срок содержания под стражей экс-министра и ещё пятерых фигурантов уголовного дела на три месяца — до 25 июня 2021 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Михаилу Абызову и 12 его предполагаемым соучастникам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

В октябре минувшего года суд взыскал с экс-министра более 32 миллиардов рублей в пользу государства. Защита подсудимого обжаловала данный вердикт.